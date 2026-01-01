Zum Inhalt springenBarrierefrei
Guardian of the Spirit

Erde und Held

ProSieben FUNStaffel 1Folge 10
Erde und Held

Erde und HeldJetzt ohne Werbung streamen

Guardian of the Spirit

Folge 10: Erde und Held

25 Min.Ab 6

Chagum hat sich an sein neues Leben gewöhnt. Er integriert sich und fällt unter den Bewohnern des kleinen Ortes kaum auf. Der Waisenjunge Toya soll dem 11-Jährigen beibringen, wie in der Stadt gehandelt wird und wie man Geschäfte macht. Doch schnell wird der Schüler zum Meister: Chagum durchschaut ein Glücksspiel und gibt seinem Freund wertvolle Tipps.

Guardian of the Spirit
Guardian of the Spirit

Guardian of the Spirit

