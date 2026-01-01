Guardian of the Spirit
Folge 10: Erde und Held
25 Min.Ab 6
Chagum hat sich an sein neues Leben gewöhnt. Er integriert sich und fällt unter den Bewohnern des kleinen Ortes kaum auf. Der Waisenjunge Toya soll dem 11-Jährigen beibringen, wie in der Stadt gehandelt wird und wie man Geschäfte macht. Doch schnell wird der Schüler zum Meister: Chagum durchschaut ein Glücksspiel und gibt seinem Freund wertvolle Tipps.
Alle Staffeln im Überblick
Guardian of the Spirit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© LEONINE Licensing AG