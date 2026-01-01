Zum Inhalt springenBarrierefrei
Sommersonnenwendfest

ProSieben FUN
Staffel 1
Folge 12
Folge 12: Sommersonnenwendfest

25 Min.
Ab 12

Das Fest zur Sommersonnenwende steht bevor. Chagum erinnert sich an die Feiern aus seinem alten Leben. Er wirkt wehmütig, doch er fühlt sich wohl bei Balsa und hat bereits neue Freunde gefunden. Gemeinsam trainieren sie für einen Wettbewerb, der bei dem Fest ausgetragen wird. Dabei werden sie von einem fremden Jungen gestört, mit dem sich Chagum im Kampf messen will. Balsa willigt ein, den kleinen Prinzen zu unterrichten.

ProSieben FUN
