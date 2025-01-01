Guardian of the Spirit
Folge 13: Weder Mensch noch Tiger
25 Min.Ab 12
Balsa erhält einen Brief, der sie sichtlich beunruhigt. Sie will sofort aufbrechen und ihre Flucht fortsetzen. Das Schreiben stammt von einem alten Rivalen, mit dem sie einst aneinandergeraten ist. Chagum macht sich daraufhin Vorwürfe, weil er glaubt, dass sie beim Sommersonnenwendfest erkannt wurden.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LEONINE Licensing AG