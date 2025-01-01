Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 13
Folge 13: Weder Mensch noch Tiger

25 Min.Ab 12

Balsa erhält einen Brief, der sie sichtlich beunruhigt. Sie will sofort aufbrechen und ihre Flucht fortsetzen. Das Schreiben stammt von einem alten Rivalen, mit dem sie einst aneinandergeraten ist. Chagum macht sich daraufhin Vorwürfe, weil er glaubt, dass sie beim Sommersonnenwendfest erkannt wurden.

ProSieben FUN
