ProSieben FUNStaffel 1Folge 14
Guardian of the Spirit

Folge 14: Der Knoten

25 Min.Ab 12

Torogai spricht mit den Wassermenschen. Sie erfährt, dass die gesamte Gründungsgeschichte ihres Landes falsch ist und fragt nach Chagums Zukunft. Er trägt noch immer das Ei in sich. Torogai fürchtet, dass das Kind sterben muss, um das Ei zu schützen. Auf dem Heimweg trifft die Schamanin auf Balsa.

ProSieben FUN
