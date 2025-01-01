Guardian of the Spirit
Folge 14: Der Knoten
25 Min.Ab 12
Torogai spricht mit den Wassermenschen. Sie erfährt, dass die gesamte Gründungsgeschichte ihres Landes falsch ist und fragt nach Chagums Zukunft. Er trägt noch immer das Ei in sich. Torogai fürchtet, dass das Kind sterben muss, um das Ei zu schützen. Auf dem Heimweg trifft die Schamanin auf Balsa.
Alle Staffeln im Überblick
Guardian of the Spirit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LEONINE Licensing AG