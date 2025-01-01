Guardian of the Spirit
Folge 15: Junger Tod
25 Min.Ab 6
Die Schamanin Torogai berichtet, dass Chagum bald von einem Wesen - einem sogenannten Eierfresser - heimgesucht werden wird. Damit das Ei aus dem Jungen schlüpfen kann, müssen beide zum Ort der Freude gebracht werden. Doch keiner weiß, wo sich dieser befindet. Sie müssen warten, bis sie auf weitere Zeichen stoßen.
Guardian of the Spirit
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
6
