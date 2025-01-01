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Guardian of the Spirit

Mit vollem Ernst

ProSieben FUNStaffel 1Folge 16vom 01.01.2025
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Guardian of the Spirit

Folge 16: Mit vollem Ernst

25 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Shuga begibt sich auf die Suche nach Chagum. Unterwegs wird er von den Soldaten des Kaisers aufgegriffen. Dabei entdecken die Männer Beweise dafür, dass der Tod des zweiten Prinzen nur vorgetäuscht wurde. Als Shuga erfährt, dass der erste Prinz verstorben ist, berichtet er dem Palast von seinem Wissen über die fehlerhafte Gründungsgeschichte.

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