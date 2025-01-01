Guardian of the Spirit
Folge 16: Mit vollem Ernst
25 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Shuga begibt sich auf die Suche nach Chagum. Unterwegs wird er von den Soldaten des Kaisers aufgegriffen. Dabei entdecken die Männer Beweise dafür, dass der Tod des zweiten Prinzen nur vorgetäuscht wurde. Als Shuga erfährt, dass der erste Prinz verstorben ist, berichtet er dem Palast von seinem Wissen über die fehlerhafte Gründungsgeschichte.
Alle Staffeln im Überblick
Guardian of the Spirit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: LEONINE Licensing AG