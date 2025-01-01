Zum Inhalt springenBarrierefrei
Guardian of the Spirit

Das Wasserrad in Flammen

ProSieben FUNStaffel 1Folge 17
Folge 17: Das Wasserrad in Flammen

25 Min.Ab 6

Auf einem Markt trifft Chagum auf Shuga. Der Sterndeuter will den Prinzen zurück zum Hof bringen. Er versichert, dass ihm kein Leid angetan wird. Balsa vertraut dem Mann allerdings nicht. Sie beruft sich auf den Auftrag, den ihr die zweite Kaiserin erteilt hat, und will Chagum weiterhin vor den Männern des Kaisers beschützen. Bevor die Speerkämpferin und der Junge fliehen, berichtet Shuga noch, dass der erste Prinz gestorben ist.

