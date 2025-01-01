Guardian of the Spirit
Folge 18: Das alte Dorf
25 Min.Ab 6
Chagum bittet Balsa, an den Hof zurückkehren zu dürfen. Er will wissen, ob sein Bruder wirklich tot ist. Doch die Speerkämpferin lehnt ab. Sie will kein unnötiges Risiko eingehen. Gemeinsam mit Tanda und Torogai begeben sich die beiden auf eine beschwerliche Reise. Doch die Männer des Kaisers sind ihnen auf den Fersen.
Guardian of the Spirit
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© LEONINE Licensing AG