Guardian of the Spirit
Folge 20: Zur Höhle des Jägers
25 Min.Ab 6
Die Männer des Kaisers umstellen das Dorf, in dem sich Balsa zuletzt mit Chagum aufgehalten hat. Die Schamanin Torogai tritt ihnen in den Weg. Sie berichtet Shuga von ihrem Wissen über den Hüter des heiligen Geistes und das traurige Schicksal des Prinzen. Shuga verspricht, bis zum Frühjahr das geheime Buch des ersten heiligen Weisen zu entschlüsseln. Er verspricht, Chagum ebenfalls zu beschützen.
Guardian of the Spirit
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© LEONINE Licensing AG