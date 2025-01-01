Zum Inhalt springenBarrierefrei
Guardian of the Spirit

Zur Höhle des Jägers

ProSieben FUN Staffel 1 Folge 20
Zur Höhle des Jägers

Zur Höhle des JägersJetzt ohne Werbung streamen

Guardian of the Spirit

Folge 20: Zur Höhle des Jägers

25 Min. Ab 6

Die Männer des Kaisers umstellen das Dorf, in dem sich Balsa zuletzt mit Chagum aufgehalten hat. Die Schamanin Torogai tritt ihnen in den Weg. Sie berichtet Shuga von ihrem Wissen über den Hüter des heiligen Geistes und das traurige Schicksal des Prinzen. Shuga verspricht, bis zum Frühjahr das geheime Buch des ersten heiligen Weisen zu entschlüsseln. Er verspricht, Chagum ebenfalls zu beschützen.

Guardian of the Spirit
ProSieben FUN
Guardian of the Spirit

Guardian of the Spirit

