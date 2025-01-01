Zum Inhalt springenBarrierefrei
Guardian of the Spirit

Jiguro Musa

Staffel 1Folge 21
Jiguro Musa

Guardian of the Spirit

Folge 21: Jiguro Musa

25 Min.Ab 12

Balsa berichtet Chagum von ihrer Kindheit und ihrer Familie. Sie erklärt dem Jungen, wie sie zur Speerkämpferin wurde. Sie hat ihre Eltern sehr früh verloren und floh mit einem einstigen Freund ihres Vaters vor dessen Verfolgern. Von Jiguro erlernte sie dabei die Kunst des Speerkampfes.

Guardian of the Spirit
ProSieben FUN
Guardian of the Spirit

Guardian of the Spirit

