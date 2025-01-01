Guardian of the Spirit
Folge 21: Jiguro Musa
25 Min.Ab 12
Balsa berichtet Chagum von ihrer Kindheit und ihrer Familie. Sie erklärt dem Jungen, wie sie zur Speerkämpferin wurde. Sie hat ihre Eltern sehr früh verloren und floh mit einem einstigen Freund ihres Vaters vor dessen Verfolgern. Von Jiguro erlernte sie dabei die Kunst des Speerkampfes.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
12
