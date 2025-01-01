Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Guardian of the Spirit

Zeit des Erwachens

ProSieben FUNStaffel 1Folge 22
Joyn Plus
Zeit des Erwachens

Zeit des ErwachensJetzt ohne Werbung streamen

Guardian of the Spirit

Folge 22: Zeit des Erwachens

25 Min.Ab 12

Balsa schwelgt noch immer in Erinnerungen. Sie erzählt Chagum, was sie erlebt hat und wie sie zu der Person wurde, die sie heute ist. Der kleine Prinz hört ihr aufmerksam zu und beschließt daraufhin, das Ei, das in ihm heranwächst, um jeden Preis zu schützen - so, wie die Speerkämpferin auch ihn jeden Tag beschützt. Tanda macht Balsa indes ein Geständnis.

Alle Staffeln im Überblick

Guardian of the Spirit
ProSieben FUN
Guardian of the Spirit

Guardian of the Spirit

Alle 1 Staffeln und Folgen