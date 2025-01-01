Guardian of the Spirit
Folge 22: Zeit des Erwachens
25 Min.Ab 12
Balsa schwelgt noch immer in Erinnerungen. Sie erzählt Chagum, was sie erlebt hat und wie sie zu der Person wurde, die sie heute ist. Der kleine Prinz hört ihr aufmerksam zu und beschließt daraufhin, das Ei, das in ihm heranwächst, um jeden Preis zu schützen - so, wie die Speerkämpferin auch ihn jeden Tag beschützt. Tanda macht Balsa indes ein Geständnis.
