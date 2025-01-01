Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUN Staffel 1 Folge 23
Folge 23: Auf der Jagd nach Sig-Salua

25 Min. Ab 6

Shugas Helfer versuchen noch immer, das Buch des ersten heiligen Weisen zu entschlüsseln, um einen Weg zu finden, Chagum zu retten. Sie wollen die Schwachstellen des Eierfressers herausfinden und gegen ihn verwenden. Chagum wird derweil vom Ort der Freude magisch angezogen. Gemeinsam mit Balsa, Tanda und Torogai macht sich der Junge auf den Weg dorthin.

