Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn Plus
Guardian of the Spirit

Freude

ProSieben FUNStaffel 1Folge 25
Joyn Plus
Freude

FreudeJetzt ohne Werbung streamen

Guardian of the Spirit

Folge 25: Freude

25 Min.Ab 12

Balsa und Shugas Männer nehmen magische Blüten zu sich, um Chagum in die Zwischenwelt zu folgen und ihn vor dem Eierfresser zu beschützen. Das Ei im Körper des kleinen Prinzen wird bald schlüpfen. Torogai und Shuga machen sich ebenfalls auf den Weg zu dem Jungen. Sie müssen ihn noch vor Tagesanbruch erreichen. Bei Chagum angekommen, entbrennt ein Kampf um Leben und Tod.

Alle Staffeln im Überblick

Guardian of the Spirit
ProSieben FUN
Guardian of the Spirit

Guardian of the Spirit

Alle 1 Staffeln und Folgen