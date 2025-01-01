Guardian of the Spirit
Folge 25: Freude
25 Min.Ab 12
Balsa und Shugas Männer nehmen magische Blüten zu sich, um Chagum in die Zwischenwelt zu folgen und ihn vor dem Eierfresser zu beschützen. Das Ei im Körper des kleinen Prinzen wird bald schlüpfen. Torogai und Shuga machen sich ebenfalls auf den Weg zu dem Jungen. Sie müssen ihn noch vor Tagesanbruch erreichen. Bei Chagum angekommen, entbrennt ein Kampf um Leben und Tod.
Alle Staffeln im Überblick
Guardian of the Spirit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LEONINE Licensing AG