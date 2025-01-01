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Guardian of the Spirit

Aufbruch

ProSieben FUNStaffel 1Folge 26vom 01.01.2025
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Guardian of the Spirit

Folge 26: Aufbruch

24 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12

Ein Bote überbringt dem Kaiser die Nachricht von Überleben seines Sohnes. Chagum hat die Erlebnisse der letzten Tage gut überstanden. Gemeinsam mit seinen Freunden und Beschützern feiert er den Sieg über den Eierfresser. Tags darauf begeben sich alle gemeinsam an den kaiserlichen Hof. Chagum ist nun der Kronprinz des Reiches. Nach einer Dankeszeremonie verlassen Tanda, Balsa und Torogai den Palast - aber nicht, ohne sich gebührend von Chagum zu verabschieden.

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