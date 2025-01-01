Guardian of the Spirit
Folge 26: Aufbruch
24 Min.Folge vom 01.01.2025Ab 12
Ein Bote überbringt dem Kaiser die Nachricht von Überleben seines Sohnes. Chagum hat die Erlebnisse der letzten Tage gut überstanden. Gemeinsam mit seinen Freunden und Beschützern feiert er den Sieg über den Eierfresser. Tags darauf begeben sich alle gemeinsam an den kaiserlichen Hof. Chagum ist nun der Kronprinz des Reiches. Nach einer Dankeszeremonie verlassen Tanda, Balsa und Torogai den Palast - aber nicht, ohne sich gebührend von Chagum zu verabschieden.
Alle Staffeln im Überblick
Guardian of the Spirit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: LEONINE Licensing AG