Guardian of the Spirit

Torogais Brief

Staffel 1Folge 4
Torogais Brief

Guardian of the Spirit

Folge 4: Torogais Brief

25 Min.Ab 12

Der Kaiser erkundigt sich nach den Fortschritten seiner Männer bei der Jagd auf seinen eigenen Sohn. Die Soldaten konnten sich jedoch bisher nicht gegen Chagums Beschützerin durchsetzen. Im Palast sorgt sich der erste Prinz um seinen kleinen Bruder. Die Sterndeuter des Kaisers erhalten indes einen mysteriösen Brief der Schamanin Torogai.

