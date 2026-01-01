Guardian of the Spirit
Folge 4: Torogais Brief
25 Min.Ab 12
Der Kaiser erkundigt sich nach den Fortschritten seiner Männer bei der Jagd auf seinen eigenen Sohn. Die Soldaten konnten sich jedoch bisher nicht gegen Chagums Beschützerin durchsetzen. Im Palast sorgt sich der erste Prinz um seinen kleinen Bruder. Die Sterndeuter des Kaisers erhalten indes einen mysteriösen Brief der Schamanin Torogai.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
12
