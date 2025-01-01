Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUN Staffel 1 Folge 5
Folge 5: Die blaue Hand

25 Min. Ab 12

Chagum und Balsa treffen auf die Schamanin Torogai. Sie untersucht den Jungen und entdeckt in ihm das Ei eines Wasserdämons. Wenn er aus dem Ei schlüpft, wird das Land einer Legende nach von einer verheerenden Dürre heimgesucht. Torogai will zu den Wassermenschen aufbrechen, um mit ihnen darüber zu reden.

