Guardian of the Spirit
Folge 5: Die blaue Hand
25 Min.Ab 12
Chagum und Balsa treffen auf die Schamanin Torogai. Sie untersucht den Jungen und entdeckt in ihm das Ei eines Wasserdämons. Wenn er aus dem Ei schlüpft, wird das Land einer Legende nach von einer verheerenden Dürre heimgesucht. Torogai will zu den Wassermenschen aufbrechen, um mit ihnen darüber zu reden.
Alle Staffeln im Überblick
Guardian of the Spirit
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© LEONINE Licensing AG