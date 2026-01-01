Guardian of the Spirit
Folge 6: Tod in den Augen
25 Min.Ab 12
Die Schamanin Torogai stellt fest, dass das Ei des Wasserdämons in Chagum noch nicht ausgereift ist. Es bleibt ihnen also noch etwas Zeit, bevor das Wesen schlüpfen kann. Obwohl sie noch verletzt ist, flieht Balsa weiter mit dem kleinen Prinzen. Doch die Schergen des Kaisers sind den beiden dicht auf den Fersen.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
12
