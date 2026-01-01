Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSieben FUNStaffel 1Folge 7
Folge 7: Chagums Entscheidung

25 Min.Ab 12

Der Kaiser lässt eine offizielle Bestattungsfeier für Chagum abhalten und ihm zu Ehren eine Statue errichten. Er glaubt, damit die drohende Dürre in seinem Land abwenden zu können und ahnt nicht, dass sein Sohn noch am Leben ist. Balsa bezieht mit ihrem Schützling derweil ihr neues Zuhause.

