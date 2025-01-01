Zum Inhalt springenBarrierefrei
Guardian of the Spirit

Der Schwertschmied

ProSieben FUN
Staffel 1
Folge 8
Der Schwertschmied

Folge 8: Der Schwertschmied

25 Min.
Ab 6

Balsa kümmert sich liebevoll um Chagum. Sie zeigt ihm das Leben in der Stadt und besucht mit ihm einen Schmied. Die Kämpferin braucht eine neue Klinge für ihren Speer. Der kleine Prinz ist fasziniert vom Alltag außerhalb des Palasts. Doch die Ruhe währt nicht lange.

