Guardian of the Spirit
Folge 9: Shugas Durst
25 Min.Ab 6
Die zweite Kaiserin bittet Shuga, seine Fähigkeiten zu nutzen, um herauszufinden, ob Chagum noch lebt. Unterdessen will der Kaiser den Nachlass seines Sohnes verbrennen lassen, um den Dürrefluch, der sein Land bedroht, zu brechen. Shuga gerät derweil mit dem heiligen Weisen aneinander und fällt bei diesem in Ungnade.
Guardian of the Spirit
Genre:Anime, Fantasie, Action, Abenteuer
Produktion:JP, 2007
Altersfreigabe:
6
