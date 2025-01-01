Zum Inhalt springenBarrierefrei
Guardian of the Spirit

Shugas Durst

ProSieben FUNStaffel 1Folge 9
Shugas Durst

Folge 9: Shugas Durst

25 Min.Ab 6

Die zweite Kaiserin bittet Shuga, seine Fähigkeiten zu nutzen, um herauszufinden, ob Chagum noch lebt. Unterdessen will der Kaiser den Nachlass seines Sohnes verbrennen lassen, um den Dürrefluch, der sein Land bedroht, zu brechen. Shuga gerät derweil mit dem heiligen Weisen aneinander und fällt bei diesem in Ungnade.

