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Gysi gegen Guttenberg

Gysi gegen Guttenberg

1 StaffelAb 12
Open Minds Media1 StaffelAb 12
Open Minds Media

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Sommer statt Politik. Zwischen Rückzug, Reisen und Erinnerungen
Bildung in der Krise – was muss sich an unseren Schulen ändern?
Wie politisch darf die Kirche sein?
Wer ist heute noch höflich?
Was passiert, wenn Lebensträume scheitern?
Lohnt es sich noch, die Zukunft zu planen?
Ist der Nahostkonflikt lösbar?
Fußball-WM 2026: Deutschlands unvergessene WM-Momente
Fußball-WM 2026: Zu teuer, zu groß, zu politisch?
Lasst uns mehr Fehler machen!
Wie stabil ist Putins Macht noch?
Ist die Brandmauer das beste Mittel gegen die AfD?
So neurotisch ist unsere Gesellschaft: Timmy der Wal
LIVE von der Hannover-Messe: Energie der Zukunft
Welche Folgen hat der Irankrieg für Deutschland?
Europa spürt den Iran-Krieg, Verschnaufspause in Ungarn?, Trump fordert den Papst heraus
Hilfe, ein Arzt! Warum Männer so ungern zum Doc gehen
Die Lehren von Corona: Sind wir besser gewappnet?
Demenz in der Familie - Was können wir tun?
Arbeiten wir zu wenig?

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Bildung in der Krise – was muss sich an unseren Schulen ändern?
Wie politisch darf die Kirche sein?
Wer ist heute noch höflich?
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