Folge 1: Markus Kampmann kehrt zurück
89 Min.Folge vom 10.07.1994Ab 6
Eines Tages steht Dr. Markus Kampmann, der in den USA als Kinderchirurg arbeitet, unerwartet vor der Haustür seines Vaters. Erst nach und nach kann der ihm den Grund für seine Rückkehr entlocken: Während des Eingriffs mit einem neuartigen Laserskalpell, den Markus durchgeführt hatte, starb der kleine Patient - Markus will nie wieder als Arzt arbeiten. Doch sein Vater hat einen Plan, den er zusammen mit seinem Freund, dem Klinikchef Prof. Dr. Hermann Lüders, ausführt ...
