Hallo, Onkel Doc!
Folge 11: Verzweiflung
46 Min.Folge vom 12.09.1994Ab 6
Kais Versetzung ist gefährdet - verzweifelt wirft er sich vor einen Zug. In einer dramatischen Operation kann Kampmann das abgetrennte Bein des Jungen replantieren, doch der Fall erregt bei der Lokalpresse großes Aufsehen. Reporter Erik Pape schleicht sich in die Klinik, um Sensationsbilder von Kai zu machen. Schwester Hilde und Lüders geraten mit dem Journalisten in heftigen Streit - kurze Zeit später verschlechtert sich Kais Gesundheitszustand ...
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Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
6
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