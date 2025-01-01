Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hallo, Onkel Doc!

Die gestohlene Prinzessin

Staffel 1Folge 12vom 19.09.1994
Die gestohlene Prinzessin

Hallo, Onkel Doc!

Folge 12: Die gestohlene Prinzessin

48 Min.Folge vom 19.09.1994Ab 6

Die zwölfjährige Angela Jonath ist todkrank. Sie hat ein Loch in ihrer Herzwand, und ihr gesundheitlicher Zustand wird von Tag zu Tag schlechter. Ihr Vater Kalle sieht nur noch einen Ausweg aus der Misere: Er bittet Mareike Ritter, die Schwester seiner verstorbenen Frau, um Hilfe. Die sonst so kühle Verwaltungschefin der Klinik überredet Markus Kampmann, Angela zu untersuchen, obwohl die Finanzierung der Behandlung nicht gesichert ist ...

