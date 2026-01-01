Hallo, Onkel Doc!
Folge 13: Kindersegen
48 Min.Folge vom 26.09.1994Ab 6
Klara Brahm bereitet eifrig die Hochzeit ihrer Tochter Vera, einer Jugendliebe von Markus Kampmann, vor. Doch die Freude ist getrübt, da die Braut mit ihrem Mann und Tochter Manuela, die ihren leiblichen Vater nicht kennt, nach New York ziehen will. Als es zwischen Oma und Mutter zum Streit kommt, nimmt Manuela Beruhigungstabletten und muss sofort in die Klinik. Als Markus das Mädchen behandelt, erfährt er, dass sie seine Tochter ist ...
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-6: Sat.1