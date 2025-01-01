Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 14vom 03.10.1994
47 Min.Folge vom 03.10.1994Ab 6

Der kleine Jean-Paul steht kurz vor seiner letzten Nachoperation, doch er versucht mit allen Mitteln, seine Genesung aufzuhalten. Grund dafür ist, dass er die Klinik und Markus Kampmann nicht verlassen will. Deshalb isst er kurz vor der OP noch etwas - was fatale Folgen hat. Auch Schwester Horns Gesundheitszustand verschlechtert sich zusehends. Ihr Diebstahl von Medikamenten bleibt nicht unbemerkt. Zu allem Überfluss steckt die Klinik in finanziellen Schwierigkeiten ...

