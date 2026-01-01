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Hallo, Onkel Doc!

Der kleine Unbekannte

Staffel 1Folge 2vom 11.07.1994
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Folge 2: Der kleine Unbekannte

48 Min.Folge vom 11.07.1994Ab 6

Ein Junge hat bei einem Autounfall seine Eltern verloren. Zwar macht seine Genesung Fortschritte, aber bisher hat niemand ein Wort aus ihm herausgebracht. Als plötzlich die Kripo vor der Tür steht, können Markus und Corinna nicht verhindern, dass er vom Tod seiner Eltern erfährt. Auf einer internen Feier kommt Markus eine Idee: Als Schwester Anna mit ihm auf Französisch zu kokettieren beginnt, überlegt er: Vielleicht versteht der kleine Junge diese Sprache?

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