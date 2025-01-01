Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 3vom 18.07.1994
Folge 3: Chefsache

48 Min.Folge vom 18.07.1994Ab 6

Der kleine Leonard wird mit Verdacht auf akute Pneumonie in die Kinderklinik eingeliefert. Kampmann bekommt Probleme mit den Eltern, denn sie gehören den Zeugen Jehovas an und verweigern ihrem Sohn eine notwendige Bluttransfusion. Als plötzlich Blutungen auftreten, wird eine Notoperation unumgänglich. Markus sagt eine Verabredung mit Corinna ab, weil er seine alte Jugendliebe Vera Brahm trifft. Plötzlich steht Corinna in der Tür ...

Alle Staffeln im Überblick

