Hallo, Onkel Doc!
Folge 4: Zweifelsfälle
49 Min.Folge vom 25.07.1994Ab 12
Die Spannung zwischen Dr. Kampmann und Dr. Lüders wächst. Immer wieder werden ihre unterschiedlichen Einstellungen zu den Patienten deutlich - auch bei Andi. Dessen Mutter kümmert sich Tag und Nacht um ihn und wird von Lüders wegen ihrer Anwesenheit im Krankenzimmer während der Nacht zurechtgewiesen. Bei Maria Glocke ist er von der Ungeduld des kleinen Mädchens genervt. Keiner der Ärzte weiß genau: Hat Maria ein Magengeschwür oder bestätigt sich der Verdacht auf Krebs?
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Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12
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