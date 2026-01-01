Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Joyn+
Hallo, Onkel Doc!

Zweifelsfälle

Staffel 1Folge 4vom 25.07.1994
Joyn+
Zweifelsfälle

ZweifelsfälleJetzt ohne Werbung streamen

Hallo, Onkel Doc!

Folge 4: Zweifelsfälle

49 Min.Folge vom 25.07.1994Ab 12

Die Spannung zwischen Dr. Kampmann und Dr. Lüders wächst. Immer wieder werden ihre unterschiedlichen Einstellungen zu den Patienten deutlich - auch bei Andi. Dessen Mutter kümmert sich Tag und Nacht um ihn und wird von Lüders wegen ihrer Anwesenheit im Krankenzimmer während der Nacht zurechtgewiesen. Bei Maria Glocke ist er von der Ungeduld des kleinen Mädchens genervt. Keiner der Ärzte weiß genau: Hat Maria ein Magengeschwür oder bestätigt sich der Verdacht auf Krebs?

Alle Staffeln im Überblick

Hallo, Onkel Doc!
Hallo, Onkel Doc!

Hallo, Onkel Doc!

Alle 6 Staffeln und Folgen