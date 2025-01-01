Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 1Folge 5vom 01.08.1994
Folge 5: Familienkuss

48 Min.Folge vom 01.08.1994Ab 6

Die Ehe von Horst Westermann und seiner Frau ist kaum noch zu kitten, belastend hat sich vor allem die schwere Krankheit ihrer Tochter Nicole ausgewirkt. Horst Westermann ist mittlerweile ausgezogen, und Frau Westermann entscheidet nun allein, Nicole gegen den ausdrücklichen Rat von Dr. Lüders aus dem Krankenhaus nach Hause zu holen. Gregor weiß, wie gefährlich es für die kleine Nicole ist, wenn eine letzte Operation nicht durchgeführt wird: Ihr droht eine irreparable Lähmung ...

