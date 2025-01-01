Hallo, Onkel Doc!
Folge 7: Schönes Wochenende
47 Min.Folge vom 15.08.1994Ab 6
In Heidelberg wird das neue Video zu Alex Reinhards aktueller Platte gedreht. Sein Sohn Johannes ist glücklich, seinen Vater begleiten zu können - doch plötzlich zuckt Johannes zusammen, krümmt sich vor Schmerz. Hals über Kopf fährt Alex mit ihm in die Klinik, dort stellen sich bei Johannes schwere Komplikationen ein. Lüders kann Dr. Kampmann über Funk nicht erreichen. Als Markus am nächsten Morgen in der Klinik eintrifft, ist Johannes noch immer nicht aufgewacht ...
Hallo, Onkel Doc!
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
6