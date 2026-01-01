Hallo, Onkel Doc!
Folge 9: Blutsbrüder
48 Min.Folge vom 29.08.1994Ab 6
Nur eine Rückenmarktransplantation kann den kleinen Tobias Felder noch retten. Aber er ist ein Adoptivkind, seine Eltern kommen als Spender nicht infrage. Als Markus erfährt, dass Tobias noch einen Bruder hat, setzt er alles daran, das Kind ausfindig zu machen. Doch der Datenschutz steht wie eine Mauer zwischen Tobias und seiner letzten Chance. Andere Probleme haben Albert Kampmann und Lüders: Sie sollen eine Vorauswahl zur Heidelberger Weinkönigin treffen ...
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Sat.1