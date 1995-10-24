Hallo, Onkel Doc!
Folge 1: Ein schwieriger Fall
45 Min.Folge vom 24.10.1995Ab 12
Der zehnjährige Achim Kostal leidet weniger unter seinem komplizierten Ellenbogenbruch als vielmehr unter seinem Vater Klaus, der zu wenig Zeit für ihn hat. Klaus Kostal ist verwitwet und fühlt sich als alleinerziehender Vater überfordert. Als Achim auch noch erfährt, dass ihn sein Vater in ein Internat stecken möchte, will er sich aus dem Fenster stürzen ... Währenddessen knüpfen Markus und Corinna zarte Bande und planen eine gemeinsame Zukunft ...
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12