Hallo, Onkel Doc!

Ein schwieriger Fall

Staffel 2Folge 1vom 24.10.1995
Ein schwieriger Fall

Hallo, Onkel Doc!

Folge 1: Ein schwieriger Fall

45 Min.Folge vom 24.10.1995Ab 12

Der zehnjährige Achim Kostal leidet weniger unter seinem komplizierten Ellenbogenbruch als vielmehr unter seinem Vater Klaus, der zu wenig Zeit für ihn hat. Klaus Kostal ist verwitwet und fühlt sich als alleinerziehender Vater überfordert. Als Achim auch noch erfährt, dass ihn sein Vater in ein Internat stecken möchte, will er sich aus dem Fenster stürzen ... Währenddessen knüpfen Markus und Corinna zarte Bande und planen eine gemeinsame Zukunft ...

Hallo, Onkel Doc!
Hallo, Onkel Doc!

Hallo, Onkel Doc!

