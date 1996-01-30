Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 2Folge 10vom 30.01.1996
48 Min.Folge vom 30.01.1996Ab 12

Daniela und Christian Lohmann sind entsetzt: Bei einer Blutanalyse kommt heraus, dass ihr Sohn Florian nicht ihr leiblicher Sohn ist - er wurde in der Entbindungsklinik vertauscht. Nachforschungen des Jugendamtes ergeben, dass ihr richtiger Sohn und dessen vermeintliche Mutter umgekommen sind. Nun will der leibliche Vater Florian zu sich holen ... Markus Kampmann schließt mit Yvonne von Ebelsberg und Gregor Lüders Freundschaft und kommt langsam über Corinnas Tod hinweg ...

