Hallo, Onkel Doc!
Folge 10: Kuckucksei
48 Min.Folge vom 30.01.1996Ab 12
Daniela und Christian Lohmann sind entsetzt: Bei einer Blutanalyse kommt heraus, dass ihr Sohn Florian nicht ihr leiblicher Sohn ist - er wurde in der Entbindungsklinik vertauscht. Nachforschungen des Jugendamtes ergeben, dass ihr richtiger Sohn und dessen vermeintliche Mutter umgekommen sind. Nun will der leibliche Vater Florian zu sich holen ... Markus Kampmann schließt mit Yvonne von Ebelsberg und Gregor Lüders Freundschaft und kommt langsam über Corinnas Tod hinweg ...
Hallo, Onkel Doc!
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12