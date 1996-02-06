Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hallo, Onkel Doc!

Staffel 2Folge 11vom 06.02.1996
Folge 11: Kleine große Liebe

48 Min.Folge vom 06.02.1996Ab 12

Die dunkelhäutige Khedidja wird in die Lüderssche Klinik eingeliefert, um operiert zu werden. Bald stellt sich heraus, dass das Mädchen keine Papiere besitzt, und niemand weiß zunächst, ob sie überhaupt Verwandte hat. Nur zum asthmakranken Patienten Jens fasst die Kleine Vertrauen. Ihm erzählt sie, dass sie mit ihrer Mutter in einem Container illegal nach Deutschland gekommen ist. Nach einem Unfall wurden beide in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Die Recherchen beginnen ...

