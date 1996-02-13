Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hallo, Onkel Doc!

Doppelgänger

Staffel 2Folge 12vom 13.02.1996
Doppelgänger

Folge 12: Doppelgänger

Folge 12: Doppelgänger

49 Min.Folge vom 13.02.1996Ab 12

Der elfjährige Til Krämer wird mit starken Bauchschmerzen von seinen Eltern in die Klinik gebracht. Da der Junge panische Angst vor Krankenhäusern hat, lässt er sich bereitwillig von seinem Zwillingsbruder Tom dazu überreden, an dessen Stelle an einem Go-Kart-Rennen teilzunehmen. Tom "vertritt" seinen Bruder derweil in der Klinik. Markus Kampmann, der nichts von dem Rollentausch ahnt, will jedoch ausgerechnet an diesem Tag seinen kleinen Patienten Til operieren ...

Alle Staffeln im Überblick

Alle 6 Staffeln und Folgen