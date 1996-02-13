Hallo, Onkel Doc!
Der elfjährige Til Krämer wird mit starken Bauchschmerzen von seinen Eltern in die Klinik gebracht. Da der Junge panische Angst vor Krankenhäusern hat, lässt er sich bereitwillig von seinem Zwillingsbruder Tom dazu überreden, an dessen Stelle an einem Go-Kart-Rennen teilzunehmen. Tom "vertritt" seinen Bruder derweil in der Klinik. Markus Kampmann, der nichts von dem Rollentausch ahnt, will jedoch ausgerechnet an diesem Tag seinen kleinen Patienten Til operieren ...
