Staffel 2Folge 13vom 20.02.1996
Folge 13: Am seidenen Faden

50 Min.Folge vom 20.02.1996Ab 12

Die neunjährige Luise Kühn liegt nach einem schweren Sturz im Koma. Dr. Markus Kampmann kümmert sich um die Kleine und ist dabei völlig von ihrer Mutter Sonja fasziniert. Die selbstbewusste Frau lebt getrennt von ihrem Mann, der ständig versucht, das Sorgerecht zu bekommen - deshalb will er ihr die Schuld am Sturz des Kindes unterschieben. Doch zunächst muss sich Markus um seinen eigenen Vater kümmern, der nach einem schweren Unfall sein Augenlicht verlieren könnte ...

