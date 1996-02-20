Hallo, Onkel Doc!
Folge 13: Am seidenen Faden
50 Min.Folge vom 20.02.1996Ab 12
Die neunjährige Luise Kühn liegt nach einem schweren Sturz im Koma. Dr. Markus Kampmann kümmert sich um die Kleine und ist dabei völlig von ihrer Mutter Sonja fasziniert. Die selbstbewusste Frau lebt getrennt von ihrem Mann, der ständig versucht, das Sorgerecht zu bekommen - deshalb will er ihr die Schuld am Sturz des Kindes unterschieben. Doch zunächst muss sich Markus um seinen eigenen Vater kümmern, der nach einem schweren Unfall sein Augenlicht verlieren könnte ...
