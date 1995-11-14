Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hallo, Onkel Doc!

Trauma

Staffel 2Folge 3vom 14.11.1995
Trauma

Hallo, Onkel Doc!

Folge 3: Trauma

47 Min.Folge vom 14.11.1995Ab 12

Die 16-jährige Michaela hat für ihren Stiefbruder zum zehnten Geburtstag eine ganz besondere Überraschung: Sie macht mit ihm eine Vespa-Tour. Leider endet die Ausfahrt mit einem schweren Unfall - Michaela hat eine Gehirnerschütterung, Philip einen Milzriss. Vater Alfred gibt dem Mädchen die Schuld an den schweren Verletzungen seines Sohnes, aber die Indizien am Unfallort weisen auf eine andere Ursache hin. Derweil genießen Markus und Corinna das Glück ihrer jungen Liebe ...

