Hallo, Onkel Doc!
Folge 4: Schreckenssekunden
47 Min.Folge vom 28.11.1995Ab 12
Corinna Halver und Markus Kampmann erfahren, dass ein gemeinsames Baby unterwegs ist. Als Corinna über die Straße läuft, um ihren Eltern von der Telefonzelle aus davon zu berichten, ereignet sich eine Tragödie: Sie wird von einem Auto erfasst und stirbt. Markus ist am Ende und zieht sich völlig zurück. Zur gleichen Zeit verschwindet das Baby Boris aus der Lüders-Klinik. Polizei und Ärzte suchen hektisch nach dem kranken Kind, das auf eine Phimose-OP vorbereitet werden sollte ...
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12