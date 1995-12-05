Hallo, Onkel Doc!
Folge 5: Intrigen um Hilde
48 Min.Folge vom 05.12.1995Ab 12
Markus leidet noch immer schwer unter dem plötzlichen Tod von Corinna, hat Schwierigkeiten, die Beerdigung zu überstehen und fühlt sich außer Stande, in der Klinik zu arbeiten. In der Zwischenzeit hat sich dort das Gerücht verbreitet, Schwester Hilde sei während ihrer Zeit an der Berliner Kinderklinik in einen Skandal um Frühgeburten verwickelt gewesen. Als Markus und Professor Lüders der Angelegenheit auf den Grund gehen, kommen sie bald auf die richtige Spur ...
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Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12
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