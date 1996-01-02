Hallo, Onkel Doc!
Folge 6: Jonas
Obwohl Markus noch immer seelisch am Ende ist, nimmt er seine Arbeit in der Klinik wieder auf. Dort muss er sich gleich am ersten Tag um den zwölfjährigen Jonas Meisenberg kümmern, der unter starken Bauchschmerzen leidet. Nach zahlreichen Untersuchungen diagnostiziert Markus die bittere Wahrheit: Der Junge hat Krebs im Endstadium. Als er der Mutter von diesem schrecklichen Ergebnis erzählt, klammert sie sich an ihre letzte Hoffnung: Jonas soll operiert werden ...
