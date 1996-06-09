Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hallo, Onkel Doc!

Staffel 2Folge 7vom 09.06.1996
Folge 7: Behindert

45 Min.Folge vom 09.06.1996Ab 12

Joachim Haas kümmert sich allein um seinen spastisch behinderten Sohn Daniel, er ist als Single mit dieser Aufgabe ziemlich überfordert. Nach einem schweren Unfall muss Daniel in der Lüders-Klinik operiert werden. Als die Nachbarin Frau Rosner den kleinen Patienten besucht, sieht Dr. Kampmann eine Chance, dem Vater zu helfen. Er spürt, dass die beiden eine sehr gute Beziehung zueinander haben. Wäre Frau Rosner nicht eine ideale neue Mutter für Daniel ...

