Hallo, Onkel Doc!
Folge 9: Meisterschaft
45 Min.Folge vom 23.01.1996Ab 12
Markus Kampmann sorgt sich um die elfjährige Nachwuchsturnerin Laura Kramer. Das Mädchen braucht aufgrund schlimmer Rückenschmerzen starke Spritzen, um weiterhin an Wettkämpfen teilnehmen zu können. Untersuchungen ergeben, dass sie einen angeborenen Wirbelsäulenschaden hat, der es ihr unmöglich macht, ohne Risiko weiter Leistungssport zu betreiben. Aber Lauras Trainer Thomas Weiß will nichts davon wissen und verlangt, dass sie weitermacht ...
