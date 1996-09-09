Zum Inhalt springenBarrierefrei
Staffel 3Folge 1vom 09.09.1996
49 Min.Folge vom 09.09.1996Ab 12

Der zwölfjährige Oliver verursacht mit einem gestohlenen Auto in der Heidelberger Innenstadt einen Unfall und wird mit Kopfverletzungen in die Lüderssche Kinderklinik eingeliefert. Dort schließt das verhaltensauffällige Heimkind Freundschaft mit dem Epileptiker Sascha. Als ein Junge seinen Freund wegen der Anfälle hänselt, schlägt Oliver auf ihn ein ... Die Beziehung zwischen Markus und Sonja wird schwierig: Sie möchte mit ihm eine gemeinsame Wohnung beziehen ...

