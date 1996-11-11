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Hallo, Onkel Doc!

Freundschaft

Staffel 3Folge 10vom 11.11.1996
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Hallo, Onkel Doc!

Folge 10: Freundschaft

48 Min.Folge vom 11.11.1996Ab 12

Die zehnjährige Beate wird bei einer Radtour von einem Auto erfasst und so schwer verletzt, dass ihr eine Niere entfernt werden muss. Trotz OP verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand von Tag zu Tag, da auch die gesunde Niere ihre Funktion versagt. Helfen könnten jetzt nur noch eine Spenderniere oder ein neues Medikament aus den USA, das in Deutschland weder erprobt noch zugelassen ist. Dr. Kampmann, Dr. Lüders und Beates Eltern stehen vor einer schweren Entscheidung ...

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