Hallo, Onkel Doc!
Folge 10: Freundschaft
48 Min.Folge vom 11.11.1996Ab 12
Die zehnjährige Beate wird bei einer Radtour von einem Auto erfasst und so schwer verletzt, dass ihr eine Niere entfernt werden muss. Trotz OP verschlechtert sich ihr Gesundheitszustand von Tag zu Tag, da auch die gesunde Niere ihre Funktion versagt. Helfen könnten jetzt nur noch eine Spenderniere oder ein neues Medikament aus den USA, das in Deutschland weder erprobt noch zugelassen ist. Dr. Kampmann, Dr. Lüders und Beates Eltern stehen vor einer schweren Entscheidung ...
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Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-6: Sat.1