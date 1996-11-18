Hallo, Onkel Doc!
Folge 11: Verwicklungen
47 Min.Folge vom 18.11.1996Ab 12
Auf der Heimfahrt von einer Feier sieht Dr. Lüders, wie auf der Gegenfahrbahn ein Pkw von der Straße abkommt. Gregor leistet sofort erste Hilfe und bringt ein am Unterschenkel verletztes Kind in seine Klinik. Leider fehlen ihm bei der Operation wichtige Hilfsmittel, um den Bruch zu stabilisieren. Doch damit nicht genug: Die Polizei verdächtigt Dr. Lüders, den Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht zu haben. Jetzt kann ihm nur noch die Zeugenaussage von Dr. Geldermann helfen ...
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12