Hallo, Onkel Doc!

Verwicklungen

Staffel 3Folge 11vom 18.11.1996
Verwicklungen

Hallo, Onkel Doc!

Folge 11: Verwicklungen

47 Min.Folge vom 18.11.1996Ab 12

Auf der Heimfahrt von einer Feier sieht Dr. Lüders, wie auf der Gegenfahrbahn ein Pkw von der Straße abkommt. Gregor leistet sofort erste Hilfe und bringt ein am Unterschenkel verletztes Kind in seine Klinik. Leider fehlen ihm bei der Operation wichtige Hilfsmittel, um den Bruch zu stabilisieren. Doch damit nicht genug: Die Polizei verdächtigt Dr. Lüders, den Unfall unter Alkoholeinfluss verursacht zu haben. Jetzt kann ihm nur noch die Zeugenaussage von Dr. Geldermann helfen ...

Hallo, Onkel Doc!
Hallo, Onkel Doc!

Hallo, Onkel Doc!

