Folge 12: Väter
48 Min.Folge vom 25.11.1996Ab 12
Dr. Markus Kampmann wird überrascht: Schon eine Woche vor dem verabredeten Besuchstermin steht seine Tochter Manuela unangemeldet vor der Tür. Völlig nervös wartet sie im Krankenhaus auf ihn. Doch ihr überrumpelter Vater muss sie enttäuschen - er wird für eine Operation gebraucht. Patient Max hat sich nämlich beim Gemüseputzen tief in den rechten Mittelfinger geschnitten. Da die Bewegungssehne durchtrennt ist, muss der Finger sofort versorgt werden ...
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12