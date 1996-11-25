Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hallo, Onkel Doc!

Väter

Staffel 3Folge 12vom 25.11.1996
Väter

Hallo, Onkel Doc!

Folge 12: Väter

48 Min.Folge vom 25.11.1996Ab 12

Dr. Markus Kampmann wird überrascht: Schon eine Woche vor dem verabredeten Besuchstermin steht seine Tochter Manuela unangemeldet vor der Tür. Völlig nervös wartet sie im Krankenhaus auf ihn. Doch ihr überrumpelter Vater muss sie enttäuschen - er wird für eine Operation gebraucht. Patient Max hat sich nämlich beim Gemüseputzen tief in den rechten Mittelfinger geschnitten. Da die Bewegungssehne durchtrennt ist, muss der Finger sofort versorgt werden ...

