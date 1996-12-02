Hallo, Onkel Doc!
Folge 13: Frieden
48 Min.Folge vom 02.12.1996Ab 12
Der kleine Serbe Branco wird mit Blinddarmentzündung in die Lüders-Klinik eingeliefert. Gleichzeitig muss dem Kroaten Ivo ein Granatsplitter operativ entfernt werden. Wie der Zufall will, kommen die beiden Jungen ins gleiche Zimmer. Natürlich sind deren Familien entsetzt, als sie merken, dass die beiden sich sogar anfreunden. Währenddessen hat Dr. Geldermann Erklärungsbedarf, nachdem Dr. Lüders aufgedeckt hat, dass er Honorare einer Pharmafirma angenommen hat ...
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12