Hallo, Onkel Doc!
Folge 2: Alex lernt lachen
48 Min.Folge vom 13.05.1998Ab 12
Die krebskranke Alex hat mit ihren elf Jahren schon einiges hinter sich. Doch nun sieht es so aus, als hätte sie ihre Krankheit besiegt. In der Lüders-Klinik holt sie sich ein kleines Stück ihrer verlorenen Kindheit zurück und schließt zarte Bande mit dem gleichaltrigen Tobias. Professor Lüders möchte sich zur Ruhe setzen und hält Markus für den geeigneten Nachfolger. Privat läuft es für den jungen Arzt nicht so gut: Sonja will es noch einmal mit ihrem Mann versuchen ...
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12