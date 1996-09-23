Hallo, Onkel Doc!
Folge 3: Enthüllungen
48 Min.Folge vom 23.09.1996Ab 12
Nach einem Sturz aus dem Fenster wird die sechsjährige Julia mit Rippenbrüchen in die Lüderssche Klinik eingeliefert. Als Dr. Kampmann das Mädchen fragt, wie es zu dem Unfall kommen konnte, erfährt er, dass es panische Angst vor einem Monster namens "Greifer" hat. Doch woher kommt diese Phantasiegestalt? Der neue Verwaltungschef Dr. Tom Geldermann richtet eine Erste-Klasse-Station für Kinder von Privatpatienten ein und ernennt Dr. Charlotte Weiß zur Leiterin der Station ...
Alle Staffeln im Überblick
Hallo, Onkel Doc!
Alle 6 Staffeln und Folgen
Genre:Medizin, Drama
Altersfreigabe:
12