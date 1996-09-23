Zum Inhalt springenBarrierefrei
Hallo, Onkel Doc!

Enthüllungen

Staffel 3Folge 3vom 23.09.1996
Enthüllungen

Hallo, Onkel Doc!

Folge 3: Enthüllungen

48 Min.Folge vom 23.09.1996Ab 12

Nach einem Sturz aus dem Fenster wird die sechsjährige Julia mit Rippenbrüchen in die Lüderssche Klinik eingeliefert. Als Dr. Kampmann das Mädchen fragt, wie es zu dem Unfall kommen konnte, erfährt er, dass es panische Angst vor einem Monster namens "Greifer" hat. Doch woher kommt diese Phantasiegestalt? Der neue Verwaltungschef Dr. Tom Geldermann richtet eine Erste-Klasse-Station für Kinder von Privatpatienten ein und ernennt Dr. Charlotte Weiß zur Leiterin der Station ...

